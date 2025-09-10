Logo
Large banner

Добио златну визу! Ево гдје је Ноле "ухваћен" са сином Стефаном

10.09.2025

19:41

Коментари:

0
Добио златну визу! Ево гдје је Ноле "ухваћен" са сином Стефаном
Фото: Танјуг / АП

Новак Ђоковић је неславно прошао на УС опену, гдје је у полуфиналу разбијен од Карлоса Алкараса, а онда је отишао у Грчку гдје је усликан како са сином Стефаном игра тенис.

То је само потврда да се Србин преселио у Атину и да је добио Златну визу.

Новак Ђоковић није успио да се домогне 25. гренд слема јер је у Њујорку од њега био бољи Карлос Алкарас послије три сета.

ILU-CIRKUS-100925

Бања Лука

Циркус Сафари стиже у Бањалуку: Незаборавно искуство за цијелу породицу

Након краха, Србин је отишао у Атину гдје је тренирао у Тениском клубу Кавури, и то са сином Стефаном. Ово је један од доказа да се Србин преселио у Атину и да је постао становник Грчке, о чему се веома писало протеклог љета.

Грчки медији су у јуну већ писали да ће Новак доћи у Грчку послије УС опена.

Јелена и њихово двоје дјеце, Стефан и Тара, први ће се трајно преселити у Атину током јесени. Према доступним информацијама, пар је већ посјетио неколико приватних школа у сјеверним предграђима главног града, тражећи одговарајуће окружење на енглеском језику за образовање дјеце. Истовремено трагају за идеалним домом – приоритет им је мир, сигурност и блискост са природом, иако не искључују ни могућност куће с погледом на море. Ђоковић, иако ће наставити да се такмичи на турнирима, планира да користи Атину као базу. УС опен биће његово посљедње велико путовање прије него што се коначно настани у Грчкој. Према његовим блиским сарадницима, жели да мање путује, више времена проводи са породицом и да се посвети менторском раду са млађим спортистима, преноси Спортал.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Jelena Đoković

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner