Добио златну визу! Ево гдје је Ноле "ухваћен" са сином Стефаном

10.09.2025
19:41
Новак Ђоковић је неславно прошао на УС опену, гдје је у полуфиналу разбијен од Карлоса Алкараса, а онда је отишао у Грчку гдје је усликан како са сином Стефаном игра тенис.
То је само потврда да се Србин преселио у Атину и да је добио Златну визу.
Новак Ђоковић није успио да се домогне 25. гренд слема јер је у Њујорку од њега био бољи Карлос Алкарас послије три сета.
Након краха, Србин је отишао у Атину гдје је тренирао у Тениском клубу Кавури, и то са сином Стефаном. Ово је један од доказа да се Србин преселио у Атину и да је постао становник Грчке, о чему се веома писало протеклог љета.
Грчки медији су у јуну већ писали да ће Новак доћи у Грчку послије УС опена.
Ο Novak Djokovic παίζοντας τένις στο Kavouri Tennis Club μαζί με τον γιο του. (source @tennis24) pic.twitter.com/TzaSUNBPbR— Thanos Stathopoulos (@stathopoulosth) September 9, 2025
Јелена и њихово двоје дјеце, Стефан и Тара, први ће се трајно преселити у Атину током јесени. Према доступним информацијама, пар је већ посјетио неколико приватних школа у сјеверним предграђима главног града, тражећи одговарајуће окружење на енглеском језику за образовање дјеце. Истовремено трагају за идеалним домом – приоритет им је мир, сигурност и блискост са природом, иако не искључују ни могућност куће с погледом на море. Ђоковић, иако ће наставити да се такмичи на турнирима, планира да користи Атину као базу. УС опен биће његово посљедње велико путовање прије него што се коначно настани у Грчкој. Према његовим блиским сарадницима, жели да мање путује, више времена проводи са породицом и да се посвети менторском раду са млађим спортистима, преноси Спортал.
