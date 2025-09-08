Logo
Large banner

Изненађујућа одлука Алкараза након освајања УС Опена

08.09.2025

16:58

Коментари:

0
Изненађујућа одлука Алкараза након освајања УС Опена
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Карлос Алкараз неће играти за репрезентацију Шпаније на Дејвис купу против Данске овог викенда у Малаги.

Шпански тенисер је освојио титулу на УС опену побједом над Јаником Синером у финалу, а након тога је одлучио да се повуче јер би промјена подлоге лоше утицала на њега послије великих напора у Њујорку.

Умјесто њега у тим Шпаније улази Ђауме Мунар, а ту су још Роберто Карбаљес Баена, Пабло Карењо Буста и Марсел Гранољерс.

Гранољерс је такође под знаком питања јер је освојио титулу на УС опену у дублу.

Подсјетимо, Србија је могла да се састане са Шпанијом, али је поражена од Данске.

Подијели:

Тагови:

Карлос Алкараз

Шпанија

Dejvis kup

US Open

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово је најтужнији знак хороскопа: Сам је себи највећи непријатељ

Занимљивости

Ово је најтужнији знак хороскопа: Сам је себи највећи непријатељ

1 д

0
Од игре до борбе за живот: Снимак дјечака који су се играли на плажи и скоро изгубили живот

Занимљивости

Од игре до борбе за живот: Снимак дјечака који су се играли на плажи и скоро изгубили живот

1 д

0
Скувала родбини чорбу од печурака и све их потровала: Тровачицу стигла стравична казна

Свијет

Скувала родбини чорбу од печурака и све их потровала: Тровачицу стигла стравична казна

1 д

0
Одржан ванредни онлајн самит БРИКС-а: Рађа се нови свјетски поредак

Свијет

Одржан ванредни онлајн самит БРИКС-а: Рађа се нови свјетски поредак

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner