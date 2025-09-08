Изненађујућа одлука Алкараза након освајања УС Опена

08.09.2025
16:58
Коментари:0
Карлос Алкараз неће играти за репрезентацију Шпаније на Дејвис купу против Данске овог викенда у Малаги.
Шпански тенисер је освојио титулу на УС опену побједом над Јаником Синером у финалу, а након тога је одлучио да се повуче јер би промјена подлоге лоше утицала на њега послије великих напора у Њујорку.
Умјесто њега у тим Шпаније улази Ђауме Мунар, а ту су још Роберто Карбаљес Баена, Пабло Карењо Буста и Марсел Гранољерс.
Гранољерс је такође под знаком питања јер је освојио титулу на УС опену у дублу.
Подсјетимо, Србија је могла да се састане са Шпанијом, али је поражена од Данске.
