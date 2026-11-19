Аутор:АТВ редакција
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Италијански тенисер Јаник Синер пропустио је посљедња два гренд слем турнира у сезони, а још није познато када ће се поново вратити на терен.
Док се у Италији већ мјесецима говори о његовим тениским успјесима и трофејима, један изазов му никако не полази за руком.
Наиме, Синер никако не успијева да положи практични дио возачког испита за мотор. Италијан је открио да је четврти пут пао на тесту, и то непосредно прије доласка на Вимблдон.
„Пао сам четири пута. Непосредно прије доласка овдје покушао сам поново, али нисам успио. Можда ћете ме сљедеће године питати исто питање“, рекао је 24-годишњи тенисер.
Синер већ посједује возачку дозволу Б категорије, али му полагање за мотор и даље представља проблем, преноси Спорт.ало.рс
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