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Новак Ђоковић одиграће бар још једну сезону и покушаће да се домогне магичног 25. гренд слема. Много је полемике око тога да ли ће највећи свих времена то успјети у 40. години, а јавио се легендарни британски тенисер, Тим Хенман.
Сјајни тенисер са почетка 21. века имао је своје мишљење о томе да ли Новак може до 25. титуле, али је стао и у одбрану српског тенисера. Хенман је истакао да није оптимиста када је освајање 25. гренд слема за Ђоковића у питању:
"Не вјерујем да може то да оствари. Мислим да су главни разлог за то његове физичке могућности. Да се тенис игра из једног мјеста без кретања, да се само удара лоптица, онда би без сумње био бар једнак осталима, ако не и бољи од њих".
Објаснио је и због чега:
"На овом физичком нивоу, у партијама на три добијена сета у седам мечева на грен слемовима, мислим да је то претежак задатак за његове године."
Ипак, на крају је Британац стао у одбрану српског тенисера:
"Неки људи кажу да он даљим играњем баца сенку на своју каријеру и да би требало да се пензионише, али ја се нимало не слажем са тиме. Он је својим успјесима стекао право да игра колико год то жели и док ужива. За мене је он најбољи тенисер свих времена. Неће играти заувијек и зато сви треба да уживамо док се такмичи".
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