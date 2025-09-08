Logo
08.09.2025

20:47

Многима је промакло да је Алкараз оборио значајан рекорд
Фото: Танјуг/АП

Шпански тенисер Карлос Алкараз освојио је УС Опен у Њујорку и тако дошао до своје шесте Грен слем титуле. Изгубио је тек један сет и то у финалу против највећег ривала Јаника Синера.

Шпанац је постао први играч од 1991, откако се таква статистика прати, који је до Грен слем титуле стигао суочавајући се са само 10 брејк лопти.

Најбољи учинак досад је имао Роџер Федерер, који је Вимблдон 2006. освојио тако што је морао да спасава 12 брејк лопти током турнира.

Иначе, Алкаразу су сервис у Њујорку одузимали по једном Синер, Новак Ђоковић и Лучано Дардери.

Артур Риндеркнеш је имао двије прилике, Рајли Опелка три, а Јиржи Лехечку нити једну.

