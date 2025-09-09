Наставља се "проклетство": Репер потрошио пола милиона евра на опкладе на УС Опен

Извор:
Телеграф
09.09.2025
10:12
Коментари:0
Шпански тенисер Карлос Алкараз освојио је шести гренд слем у каријери, пошто је тријумфовао против Јаника Синера у финалу УС Опена - 3:1.
На тај начин, успио је Шпанац да дође до другог великог трофеја у сезони, колико има и Италијан.
Овом побједом, Карлос Алкараз је доспео поново на прво мјесто на АТП листи, док је Италијанова владавина, засад, завршена. Могао би Италијан поред тениских разлога да кривца пронађе у виду свјетски познатог репера Дрејка.
Наиме, он је у завршници УС Опена одиграо у кладионици на то да ће трофеј освојити Синер и на ту опцију уложио 300.000 долара. Такође, требало би подсјетити да је претходне године био сигуран да ће Тејлор Фриц освојити Отворено првенство Америке, а на то је приложио још 210.000 долара.
Тако долазимо до податка да је Дрејк у два УС Опена у минусу од 510.000 долара, док је онај на кога се клади, према резултатима већ отписан у финалу.
Drake curse continues 😭#USOpen pic.twitter.com/2tvzqqPgem— Tennis Channel (@TennisChannel) September 7, 2025
Србија
22 ч0
Савјети
22 ч0
Свијет
22 ч1
Свијет
22 ч0
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму