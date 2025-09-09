Logo
Наставља се "проклетство": Репер потрошио пола милиона евра на опкладе на УС Опен

09.09.2025

10:12

Јаник Синер и Карлос Алкараз, финале УС Опена
Шпански тенисер Карлос Алкараз освојио је шести гренд слем у каријери, пошто је тријумфовао против Јаника Синера у финалу УС Опена - 3:1.

На тај начин, успио је Шпанац да дође до другог великог трофеја у сезони, колико има и Италијан.

Овом побједом, Карлос Алкараз је доспео поново на прво мјесто на АТП листи, док је Италијанова владавина, засад, завршена. Могао би Италијан поред тениских разлога да кривца пронађе у виду свјетски познатог репера Дрејка.

Наиме, он је у завршници УС Опена одиграо у кладионици на то да ће трофеј освојити Синер и на ту опцију уложио 300.000 долара. Такође, требало би подсјетити да је претходне године био сигуран да ће Тејлор Фриц освојити Отворено првенство Америке, а на то је приложио још 210.000 долара.

Тако долазимо до податка да је Дрејк у два УС Опена у минусу од 510.000 долара, док је онај на кога се клади, према резултатима већ отписан у финалу.

Тагови:

Drejk

Јаник Синер

Карлос Алкараз

US Open

kladionica

