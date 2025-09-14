Новак и Стефан на мечу Дејвис купа: Камере их одмах снимиле

14.09.2025
Тениска репрезентација Грчке се налази у веома тешком положају, пошто имају зоастатак од 2:1 против Бразила, гдје сада играју Стефанос Циципас и Жоао Фонсека.
На овом мечу су и два посебна навијача, а то је најбољи тенисер икада Новак Ђоковић, који је довео свог сина Стефана.
Новак Ђоковић након УС Опена време проводи у Атини, што је искористио и да посјети овај меч његовог пријатеља Стефаноса Циципаса, али и Жоаа Фонсеке, с којим се и шалио током посљедњег Гренд слем турнира у сезони, где је рекао да ће му бити тренер.
Наравно, камере су одмах забиљежиле његово присуство, а ту је са њим био и Стефан, који је познат као велики љубитељ спорта.
Novak Djokovic, who now lives in Athens, watching the Tsitsipas vs. Fonseca match.— José Morgado (@josemorgado) September 14, 2025
A must win for Stef as Brazil leads Greece 2-1 pic.twitter.com/WgqporBMtZ
Иначе, Новак Ђоковић је на недавно завршеном УС Опену стигао до полуфинала гдје је од њега био бољи Карлос Алкараз у три сета, након чега је савладао и Јаника Синера у финалу.
