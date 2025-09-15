Logo

Објављена нова АТП листа: Ево на ком мјесту је Ђоковић

Извор:

Б92

15.09.2025

10:32

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Српски тенисер Новак Ђоковић остао је четврти на најновијој АТП листи, док је Шпанац Карлос Алкараз задржао прво мјесто до ког је стигао послије освајања УС Опена.

Алкараз је и даље свјетски број један са 11.540 бодова, док је други Италијан Јаник Синер са 10.780. Трећи је Нијемац Александер Зверев са 5.930 бодова.

SAOBRAĆAJNA-NESREĆA-150925

Хроника

Незгода код Крамара, сударила се три возила

Ђоковић је задржао четврту позицију, коју је преузео после УС Опена, и има 4.830 бодова.

Пети је Американац Тејлор Фриц са 4.675 бодова, док је одмах иза његов земљак Бен Шелтон са 4.280. Седми је Британац Џек Дрејпер са 3.690, осми Аустралијанац Алекс де Минор са 3.545, девети Италијан Лоренцо Музети са 3.505, а десети Рус Карен Хачанов са 3.280. бодова.

srpsko-ruski-hram-150925

Република Српска

Почело освештање звона Српско-руског храма: Присуствују Додик, Минић, Стевандић

Од осталих српских тенисера, Миомир Кецмановић је 47. на свијету са 1.086 бодова, Хамад Међедовић је 66. са 883 бода, Ласло Ђере 77. са 801, а Душан Лајовић 127. са 514 бодова, пише Б92.

Новак Ђоковић

ATP lista

