Аутор:АТВ редакција
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Први пут од 2005. године Новак Ђоковић није успио да се пласирао ни у једно четвртфинале турнира из серије мастерс 1000.
Иако је почетак године обећавао много, посебно након побједе против Јаника Синера у полуфиналу Аустралијан опена, наставак сезоне донио је потпуно другачију слику. Ђоковић је тада најавио борбу за рекордну 25. гренд слем титулу, али се у наредним мјесецима показало да му највећи проблем више нису противници са друге стране мреже, већ физичка спремност.
Први неуспјех услиједио је у Индијан Велсу, гдје је након велике борбе поражен од Џека Дрејпера у осмини финала. Потом је направио паузу и на терен се вратио тек на мастерсу у Риму, али ни одмор није донио очекиване резултате. Већ у првом мечу елиминисао га је Дино Призмић.
Ништа боље није било ни на Ролан Гаросу. Ђоковић је против Жоаоа Фонсеке имао предност од два сета, али није успио да је сачува, па је такмичење завршио поразом. С обзиром на то да је Синер претходно елиминисан, српски тенисер имао је прилику да оствари значајан резултат, али је није искористио.
На Вимблдону је поново показао дио игре која га је годинама држала на самом врху. Побједом против Феликса Оже-Алијасима изборио је полуфинале, али је ту заустављен. Бољи од њега био је Синер, а Ђоковић, видно исцрпљен након претходних мечева, није имао довољно снаге за још један велики преокрет.
Како је сезона одмицала, проблеми са физичком спремношћу постајали су све израженији. Високе температуре и влажност ваздуха додатно су отежавале Ђоковићеве наступе, што је посебно дошло до изражаја на мастерсу у Синсинатију.
Тамо је поражен већ у првом колу од Тирантеа, а током меча било је примјетно да има озбиљних потешкоћа. Након елиминације признао је да се суочава са физичким проблемом за који у том тренутку није постојало једноставно рјешење.
Најтежи тренутак услиједио је на Ју-Ес опену. Ђоковић је такмичење завршио већ на старту, након пораза од Навонеа у пет сетова. Током првог сета имао је проблема са повраћањем, док се у одлучујућем дијелу меча једва кретао по терену.
Овакви призори забринули су његове навијаче, а поново су се отворила и питања о томе колико дуго ће још моћи да се такмичи на највишем нивоу.
Ипак, Ђоковић је у завршници сезоне успио да освоји један трофеј. На турниру у Пекингу приказао је одличан тенис и стигао до прве титуле у години, савладавши, између осталих, Александра Зверева, Данила Медведева и Алекса де Минора.
Чинило се да би тај резултат могао да означи повратак у форму, али су наредни турнири показали супротно.
У Шангају је елиминисан већ у првом мечу од Хуберта Хуркача, док је у Базелу у другом колу поражен од Јан-Ленарда Штруфа. Посљедњи наступ у сезони имао је данас у Паризу, гдје га је савладао Хиџиката.
Тим поразом Ђоковић је остао и без могућности да избори учешће на завршном АТП финалу.
Осим резултатског пада, сезону је обиљежио и прекид једног дугогодишњег низа. Наиме, први пут од 2005. године Ђоковић није успио да се пласира ни у једно четвртфинале турнира из серије мастерс 1000.
Ријеч је о податку који најбоље показује колико се ова сезона разликује од претходних, током којих је српски тенисер редовно био међу главним кандидатима за освајање највећих турнира.
Према тренутном пласману, Ђоковић ће сезону завршити на 12. мјесту АТП листе, што је далеко од позиција које је заузимао током највећег дијела каријере.
Додатну забринутост изазива чињеница да је током сезоне готово редовно морао да тражи медицинску помоћ за вријеме мечева. Тако је било и у посљедњем наступу против Хиџикате.
Сам Ђоковић недавно је изјавио да је здравствени проблем који га је пратио током љета близу рјешења. Ипак, његови посљедњи наступи показују да питање физичке спремности и даље остаје један од највећих изазова.
Пред српским тенисером сада је период у којем ће морати да донесе важне одлуке о наставку каријере и плановима за 2027. годину.
Иако резултати из ове сезоне не уливају превише оптимизма, Ђоковић је током каријере више пута успијевао да се врати након тешких периода и поново освоји највеће титуле.
Због тога би било прерано говорити о његовом коначном повлачењу са врха свјетског тениса. Међутим, јасно је да ће евентуални повратак у борбу за најзначајније трофеје у великој мјери зависити од тога да ли ће успјети да ријеши физичке проблеме који су га пратили током 2026. године.
Послије сезоне у којој је освојио само једну титулу, остао без завршног АТП финала и испао из друштва десет најбољих, 2027. година могла би да буде једна од најважнијих у завршници његове каријере.
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