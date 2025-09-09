Сабаленка се избламирала пред Алкаразом: ''Много ми је жао''

Извор:
Б92
09.09.2025
09:27
Коментари:0
Шпански тенисер Карлос Алкараз је у шали запријетио да ће напустити емисију јер га је Арина Сабаленка назвала "Јаник".
Њих двоје су као нови шампиони УС опена гостовали у емисији "The Today Show".
Говорећи о својој љубави према креирању садржаја и ТикТоку, Бјелорускиња је казала:
"Иначе, правила сам ТикТок видео са Јан...", направила је лапсус Сабаленка.
Aryna Sabalenka accidentally calling Carlos Alcaraz Jannik on the Today Show— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2025
Carlos’ reaction:
“It’s 9 in the morning. Don’t worry it’s all good”
😂😂😂
(via @TheTodayShow) pic.twitter.com/GNng0GFqb4
Арина је готово назвала Алкараза именом највећег ривала, ког је побиједио у финалу, да би сви у студију почели да се смију.
Алкараз се правио да ће напустити студио, док је Арина ставила руку на раме и извинила се:
"Карлосе, човече, много ми је жао", рекла је Сабаленка, на шта се Алкараз надовезао са "Девет је ујутру, нема везе".
Сабаленка је драматично наставила и додала: "Ово је највећи блам у мом животу", преноси Б92.
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму