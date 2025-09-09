Logo
Сабаленка се избламирала пред Алкаразом: ''Много ми је жао''

Б92

09.09.2025

09:27

Фото: Танјуг/АП

Шпански тенисер Карлос Алкараз је у шали запријетио да ће напустити емисију јер га је Арина Сабаленка назвала "Јаник".

Њих двоје су као нови шампиони УС опена гостовали у емисији "The Today Show".

Говорећи о својој љубави према креирању садржаја и ТикТоку, Бјелорускиња је казала:

"Иначе, правила сам ТикТок видео са Јан...", направила је лапсус Сабаленка.

Арина је готово назвала Алкараза именом највећег ривала, ког је побиједио у финалу, да би сви у студију почели да се смију.

Алкараз се правио да ће напустити студио, док је Арина ставила руку на раме и извинила се:

"Карлосе, човече, много ми је жао", рекла је Сабаленка, на шта се Алкараз надовезао са "Девет је ујутру, нема везе".

Сабаленка је драматично наставила и додала: "Ово је највећи блам у мом животу", преноси Б92.

