Италијански тенисер Јаник Синер запутио се у Финску, гдје га чека хируршки захват на кољену, због чега ће највјероватније пропустити Аустралијан опен.

Према сазнањима "Скај Спорта", операција би требало да буде обављена у наредним данима, након чега га очекује рехабилитација у трајању од три до четири мјесеца.

Самим тим, реалан сценарио за његов повратак званичним мечевима јесте прољеће и почетак турнира на шљаци.

Ово представља добре вијести за Новака Ђоковића, који ће имати једног конкурентна мање на Аустралијан опену, турниру који је освајао већ десет пута.

Посљедњи пут Синер се на терену појавио још на Вимблдону, гдје је подигао шампионски пехар. Мало ко је тада могао да наслути да ће то уједно бити и његов опроштај од такмичарског тениса за читаву годину.

Иако је у почетку дјеловало да Синер узима мали предах пред турнеју по САД, све се претворило у вишемјесечно одсуство, да би на крају стигла потврда да га нећемо гледати до завршетка 2026. године.

Како су претходних дана пренијели медији на Апенинима, одлука о одласку на операцију наметнула се након што конзервативне методе лијечења нису донијеле жељени помак.

(Телеграф)