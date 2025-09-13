Logo

Србија изборила останак у Свјетској групи један Дејвис купа

Извор:

СРНА

13.09.2025

15:50

Коментари:

0
Тениски рекет
Фото: Pixabay

Тениска репрезентација Србије изборила је останак у Свјетској групи један Дејвис купа, пошто је у Нишу повела 3:0 против Турске.

Након јучерашњих побједа Миомира Кецмановића и Хамада Међедовића у сингл мечевима, Србији је трећи, одлучујући поен донио дубл.

Матеј и Иван Сабанов побиједили су турске тенисере Ергија Киркина и Арду Азкару 4:6, 6:1, 6:4. Меч је трајао један сат и 49 минута.

Преостала два сингл меча у дуелу Србије и Турске требало би да буду одиграна касније данас.

Брусница

Здравље

Љековита моћ бруснице: Природни антибиотик који нас штити од уринарних инфекција

Миомир Кецмановић је јуче побиједио Киркина 6:2, 6:2, док је други бод Србији донео Хамад Међедовић, пошто му је турски тенисер Јанки Ерел предао меч при резултату 6:7 /7:9/, 7:6 /8:6/, 3:1.

Таг:

Srbija

