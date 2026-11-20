Аутор:АТВ редакција
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Јаник Синер је посљедњи меч одиграо прије више од четири мјесеца. Било је то у финалу Вимблдона када је савладао Сашу Зверева.
Од тада га више нисмо видјели на терену.
Услиједили су проблем са кољеном који трају и дан данас. Синер је редом отказивао учешће на Мастерсима у Канади и Синсинатију, а онда је одустао и од УС опена. Надали су се навијачи његовом повратку на азијској турнеји, али је Синер онда објавио да је завршио сезону.
Наступ на Аустралијан опену је такође под знаком питања, а други рекет свијета се сада суочава са одлуком која би могла да утиче на наставак његове каријере.
Италијански лист "Либеро" објавио је да ће Јаник Синер готово сигурно бити оперисан пошто пауза од неколико мјесеци није помогла да се ријеши болова.
"Бол не престаје, а операција постаје све извјеснија опција", наводи се у тексту.
"Тренутно се процјењује који би приступ био најпогоднији. Кључна ће бити консултација са финским специјалистом Ласом Лемпаиненом, који се сматра једним од водећих свјетских стручњака за хирургију спортских повреда, посебно повреда мишића и тетива доњих екстремитета. Операције обавља и пацијенте прима у клиници 'Каса ди Кура Ла Мадоннина' у Милану", пише сајт.
Синер је у међувремену изгубио прво мјесто од Зверева. За сада нема ни провизорног датума када би могао да се врати на терен, али дјелује да би повреде могле да му скрате каријеру, преноси "Спорт Ало".
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