Тенисер Карлос Алкараз у вези са лажном Кардашијан

Индекс

11.09.2025

16:00

Тенисер Карлос Алкараз у вези са лажном Кардашијан
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Карлос Алкараз, шампион Отвореног првенства САД из 2025. године и новопечена платинаста плавуша , наводно је у вези са манекенком Брукс Нејдер. Брукс је модел часописа „Sports Illustrated“ и тренутно глуми у ријалити програму „Love Thy Nader“, извештава „The Cut“.

Бруксова сестра Грејс Ен открила је тајну у сриједу на ревији током Недјеље моде. „Гласине су истините“, рекла је за Е! Њуз, додајући: „То је широк појам за забављање, али да, он је тренутно главна тема разговора у граду.“ Грејс Ен је такође рекла да, иако је тениска шампионка већ упознала њихове друге двије сестре, она још увијек чека свој ред. „Једва чекам“, рекла је, додајући: „Он је тако сладак.“

Свијет

Пронађено оружје којим је убијен Чарли Кирк, хитно се огласио ФБИ: Имамо и отиске

Ово није први пут да је Брукс повезивана са неким из свијета тениса. Раније се причало да је у вези са тенисером Јаником Синером, након што је Грејс Ен рекла за Page Six Radio да се Брукс виђа са мушкарцем чије се име римује са „winner“.

Ријалити шоу „Воли свог Нејдера“ прати животе сестара Нејдер у Њујорку. Серија се у великој мјери ослања на проверену формулу: атрактивне сестре се ослобађају традиционалног одрастања, пролазе кроз јавне раскиде, лансирају модне линије и свађају се пред камерама током луксузних путовања.

