Тениски клуб Борац на удару новог урбанистичког плана

Све што имају ускоро би могло, за сва времена, да им оде у прашину из које би никла зграда у којој за њих мјеста нема.
Tениском клубу Борац на врата је закуцао један од највећих проблема за скоро седам деценија постојања-нови урбанистички план који за циљ има изградњу, како надлежни у граду кажу, “зоне пословања”.
"Стварно нисмо знали о чем се ради. Отишли смо на јавну расправу гдје смо видели да је приказ овог нашег клуба толико нестваран да смо се малтене морали посвађати са људима из града", рекао је Владимир Јовичић, директор Тениског клуба Борац
“Зоном пословања” , а бројни су они који ће рећи да је то данас, по рјечнику надлежних, друго име за хотел, Тениски клуб Борац нашао би се у безизлазној ситуацији. На сву муку која их је снашла стигла је и отровна стрелица приде.
"Они су ово представили као један простор уз гробље са једном бараком. Ево ми се управо налазимо у нашој спортској сали која је једна од најбољих спортских сала, не само у Бањалуци, причамо о тениским салама. Имамо своје гријање, висина, услови су изванредни за тренинг и то наравно да доноси и одличне резултате. Огроман број дјеце се бави спортом зими, зато што имамо своју спортску дворану коју је представник Бања Луке назвао бараком", додао је Јовичић.
Из Тениског клуба Борац потегли смо до Градске управе, a тамо Вук Вишекруна из надлежног одјељења, каже да ће они градском имовином располагати како им је воља.
" Нису у питању самберно пословне јединице, него зона пословања, која је ту на примједбу, односно сугестију градске управе.То је простор који се налази у власништву града, који се тренутно користи као тениски терени и једна хала, која је старијег датума. Наравно, била је идеја да се на том простору, који је градски, остави могућност изградње неког квалитетнијег садржаја од онога који се тренутно тамо налази, односно неког можда додатног садржаја. Простор је јавни, град Бања Лука са њим ће одлучити шта ће ту да буде ", поручио је Вук Вишекруна, начелник одјељења за просторно уређење.
Тврде надлежни и да нико неће бити оштећен, али су у ТК Борац неповјерљиви. Зато поручују, да ће сходно клупском имену, борити се до краја. Прво ће кажу, да покрену петицију, а ако до тога дође и својим тијелима ће да стану пред багере на меч лопти за одбрану клуба.