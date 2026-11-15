"Три услова под којима Ђоковић може да освоји Аустралијан опен"

Аутор:АТВ редакција
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Рик Мејси вјерује да Новак Ђоковић може до нове титуле на Аустралијан опену, али сматра да ће српском тенисеру бити потребно неколико важних околности како би поново покорио Мелбурн.
Амерички стручњак издвојио је три кључна услова која би, према његовом мишљењу, могла да одлуче Новаков поход на трофеј.
Мејси, који се сматра једним од најцјењенијих тениских стручњака за развој младих играча, највеће успјехе остварио је радећи са сестрама Вилијамс. Његов рад и допринос њиховим каријерама добили су и филмску екранизацију, а у разговору за „Тениску газету“ изнио је занимљиву процјену Ђоковићевих шанси на првом гренд слему у сезони.
Према његовом мишљењу, први предуслов за српског аса јесте да избјегне исцрпљујуће дуеле.
„Новак мора да пролази кроз мечеве што брже. Не смије себи да дозволи да одигра пет сетова, а затим поново пролази кроз исти сценарио. Ако се то догоди, освајање турнира постаје готово немогућа мисија“, поручио је Мејси.
Управо би физичка потрошња могла да представља један од највећих изазова за Ђоковића. Посљедњи пут је гренд слем трофеј освојио прије три године, а најближи новом пехару био је управо у Мелбурну, гдје је стигао до финала. На путу до завршнице савладао је Јаника Синера у исцрпљујућем полуфиналу од пет сетова, али је потом у борби за титулу поражен од Карлоса Алкараса. Иако је против Шпанца освојио први сет, није успио да издржи до краја.
Друга важна ставка на Мејсијевој листи јесте повољнији жријеб. Ђоковић се тренутно налази на 12. мјесту АТП листе, што му потенцијално може донијети знатно компликованији пут ка завршници турнира.
„Биће му потребан жријеб који ће му одговарати. Са позицијом коју тренутно заузима, постоји могућност да већ у завршним рундама наиђе на најтеже могуће противнике“, објаснио је амерички тренер.
Ипак, оно што посебно истиче јесте чињеница да би Новак требало да избјегне сусрете са обојицом највећих конкурената у походу на трофеј.
„Неопходно је да не мора да игра и против Синера и против Алкараса. Много би му значило да се њих двојица нађу на истој страни жријеба и међусобно одмјере снаге прије финала, док би Новак имао другачији пут до завршнице“, сматра Мејси.
Упркос свим препрекама, Американац не отписује могућност да Ђоковић поново подигне пехар у Мелбурну. Напротив, вјерује да искуство и ментална снага српског тенисера и даље представљају огромну предност.
„Новак добро зна како се освајају највећи турнири. Толико гренд слемова има иза себе да му је то искуство увијек доступно. Зато не сматрам да је титула у Аустралији недостижна, мада ће му 2027. године бити знатно теже него 2026. Противници данас вјерују да могу да га побиједе и тај психолошки моменат много значи“, истакао је Мејси.
Посебно је указао на промјену у начину на који ривали приступају дуелима са Ђоковићем. Српски ас је током актуелне сезоне имао неколико неочекиваних пораза од слабије рангираних играча, што је, према Мејсијевој процјени, утицало и на самопоуздање његових противника.
„Сада на другој страни мреже више не виде непобједивог шампиона, већ тенисера против којег имају реалну прилику да остваре побједу. Таква промјена у размишљању може много да утиче на ток меча“, оцијенио је амерички стручњак.
Ипак, за Новака је имао само ријечи хвале, посебно због нивоа тениса који успијева да одржава у позним играчким годинама.
„Људи не схватају довољно колико је импресивно то што са 39 година и даље игра на оваквом нивоу. Његова жеља, ментална чврстина и способност да покрива терен нешто су што спорт можда никада више неће имати прилику да види“, закључио је Мејси.
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