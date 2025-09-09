Троицки открио ко ће бити капитен умјесто Ђоковића

09.09.2025
Селектор Дејвис куп репрезентације Србије Виктор Троицки говорио је уочи дуела са Турском.
Двије селекције састају се у петак и суботу у Нишу, у мечу за попуну свјетске елите.
"Вратили смо се у Ниш, могу да кажем да је то негдје била и моја иницијатива. Имам прелијепе успомене на претходне мечеве које смо играли овдје. Нисам био дио тима када смо изгубили од Америке, али се сјећам побједа над Шведском и Русијом, прелијепе атмосфере на трибинама. Било је још неких приједлога, али драго ми је да је Савез изгурао ову причу, да нам је руководство града изашло у сусрет, да је хала била слободна... Чујем да и сада влада велико интересовање. Тим је спреман, тренирамо од јуче, услови су одлични. Имамо подмлађену екипу, неке играче који ће дебитовати за репрезентацију, надам се да ће они донети неку нову енергију. Радујем се што смо поново на окупу", рекао је Троицки.
Нема Новака Ђоковића, Душана Лајовића и Ласла Ђереа.
"Кецмановић је тренутно капитен овог тима, игра посљедњих пет година стандардно за репрезентацију, има солидне резултате, воли да игра за Србију, као и Хамад. Наши нови чланови су прије свих Латиновић у дублу. Он је завршио универзитет у Америци, посветио се дубл каријери, што нам је, послије Зимоњића и Ћаћића, преко потребно да имамо неког класичног дублаша који сервира јако. Видјећете, момак је висок и агресиван, сервира баш јако. Браћа Сабанов јесу старији, али нису имали прилике пуно да буду у репрезентацији. Били су у Данској, али нису још дебитовали."
"Бранко Ђурић је најмлађи дио тима, рачунамо на њега да ће убудуће бити стандардан репрезентативац, тренутно се пробија, полако крчи свој пут ка првих 200 на свијету, има сјајног тренера у Аустрији, ради код Гутера Брезника. Могао бих и даље да набрајам неке још млађе, има их пуно. Имамо и Огњена Милића из млађе генерације, похвалио бих га, освојио је турнир у недјељу у Куршумлијској бањи. Имамо младе тенисере од којих очекујемо да ће напредовати, да ће водити репрезентацију у наредним годинама", закључио је Троицки.
