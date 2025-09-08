Logo
Велика промјена на врху АТП листе

Извор:

Спутник Србија

08.09.2025

08:33

Фото: Tanjug/AP/Adam Hunger

Пласманом у полуфинале УС Опена Новак Ђоковић освојио је 700 бодова јер је прошле године елиминисан већ у трећој рунди. Нови бодови донијели су му и велики скок на АТП листи од чак три мјеста.

Српски ас је са 4,830 бодова сада четврти рекет планете.

На првом мјесту догодила се велика промена после финала УС Опена. Карлос Алкараз савладао је Јаника Синера и осим торфеја освојио је и сам врх. Шпанац је са 11,540 бодова први рекет свијета док је Италијан сада на 10,780 бодова. Трећи је Александер Саша Зверев са 5,930 бодова.

Остали српски тенисери остварили су падове. Миомир Кецмановић назадовао је за пет позиција и сада је 47. на свијету, док је Хамад Међедовић пао за шест мјеста и тренутно је 66. рекет планете. Четири мјеста назад помакао се и Ласло Ђере, сада 74. на АТП листи.

Од повратка међу најбољих 100 још је далеко Душан Лајовић који је напредовао за једну позицију и 127. је на свијету.

Најбољи руски тенисер остао је Карен Хачанов који је пао за једно мјесто и сада је девети рекет планете. Андреј Рубљов бољи је за једно мјесто и сада је 14. док је Данил Медведев доживио нови пад за чак пет мјеста и тренутно је 18. рекет планете.

АТП листа:

1.Карлос Алкараз (Шпанија) – 11,540

2.Јаник Синер ( Италија) – 10,780

3.Саша Зверев (Немачка) – 5,930

4.Новак Ђоковић (Србија) – 4,830

5.Тејлор Фриц (САД) – 4,675

6.Бен Шелтон (САД) – 4,280

7.Џек Дрејпер (Велика Британија) – 3,690

8.Алекс Де Минор (Аустралија) – 3,545

9.Лоренцо Мусети (Италија) –3,505

10.Карен Хачанов (Русија) – 3,280

