Звијезда увјерена: Ђоковић овдје завршава каријеру

11.09.2025

Novak Đoković nakon poraza u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza
Фото: screenshot / X / The Tennis Letter

Рене Стабс, некадашња најбоља дубл играчица свијета која је у конкуренцији парова (дубл и микс дубл) освојила шест Грен слем трофеја, вјерује да се ближи крај каријере најбољег тенисера свих времена.

Ђоковић је тренутно, захваљујући пласману у полуфинале УС опена, четврти на АТП листи, а са 38 година је убједљиво најстарији тенисер у свјетском врху.

Аустралијанка вјерује да ће Србин завршити каријеру у 2026. години и то на старту сезоне.

"Имам осјећај да ће Аустралијан опен бити његов посљедњи велики турнир на којем ће играти. Не вјерујем да жели да настави да игра послије тога и иде на Ролан Гарос. Он је тако добар на свакој подлози, али не видим да може да добија те момке у пет сетова на шљаци и да послије тога иде на Вимблдон", рекла је Стабс и додала:

"Осјећам да би Аустралијан опен био сјајан начин да заврши каријеру. То је мјесто гдје је освојио Грен слем првенац. Сви знамо шта је Аустралијан опен и колико му је значио. Било је то у стилу љубав или мржња, што је било на неки начин савршено за његову каријеру".

Турнир у Мелбурну ће се играти од 18. јануара до 1. фебруара.

Новак Ђоковић

Аустралијан опен

