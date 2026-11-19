Аутор:Валерија Илић
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Скоро пола милиона путника прошле године, а сада пад од готово 60.000 за само десет мјесеци. Бањалучки аеродром након рекордне 2025-е, ове године биљежи најлошији тренд међу аеродромима у БиХ.
Контактирали смо управу Аеродрома, али кажу ситуацију данас не би коментарисали – јавиће се накнадо са одговором када буду спремни. Да потенцијал постоји, сматра Зоран Ињац.
Бањалука има гравитационо подручје које покрива око милион становника, а путници нису само из Бањалуке, него и из сусједних држава.
"Морају се укључити људи који разумију и авио-саобраћај и шта су захтјеви корисника, односно становника овог простора, зашто нема одговарајуће понуде и онда смо могли да потврдимо одговоре који би сигурно могли да допринесу много већем броју него што сада имамо, односно да су ти проценти раста много већи", рекао је Зоран Ињац, универзитетски професор.
Потписивање уговора са нискотарифним авио-превозницима требао је да обезбиједи додатан раст броја путника, истиче Ињац, међутим раста је и било у првим годинама, данас он стагнира или је у паду.
"Ако на том неком географском подручју не можете да обезбиједите значајнији удио у авио-превозу, онда је нешто до самих нас који нисмо квалитетно поставили понуду самим корисницима. 6-7 линија које данас имамо, да ли је то данас довољно да задовољи све наше потребе, ако узмемо да су то европске дестинације, па савим сигурно да путник данас неће путовати два дана из Скандинавије, ако може да путује два сата", рекао је Ињац.
Да проблем није само у укупном броју путника, показује и поређење са другим аеродромима у БиХ. Тузлански аеродром, удаљен свега 159 километара од Бањалуке, за првих десет мјесеци је готово удвостручио број путника у односу на исти период лани. Раст биљеже и аеродроми у Сарајеву и Мостару.
Бања Лука
Бањалучки аеродром забиљежио велики губитак броја путника
У Бањалуци је поред броја путника, смањен и број полијетања и слијетања са 4.184 на 3.713. за исти период прошле године. Док из управе Аеродрома још чекамо одговоре о разлозима пада, из Министарства саобраћаја и веза подсјећају да је ребалансом буџета предвиђено пет милиона марака, што је за три милиона више у односу на првобитни план. Међу планираним улагањима је и реконструкција бетонског дијела маневарских површина бањалучког аеродрома.
"Потребно је имати у виду да на обим авио-саобраћаја утичу бројни тржишни фактори, али и услови у којима поједини аеродроми послују. У том контексту, сматрамо да је потребно сагледати и додатне могућности подршке развоју Аеродрома Бања Лука, узимајући у обзир моделе који се примјењују на другим аеродромима у региону, како би се унаприједила конкурентска позиција Аеродрома Бања Лука и створили повољнији услови за успостављање сарадње са авио-компанијама", саопштено је из Министарства саобраћаја и веза.
Питали смо и Одбор за привреду у Народној скупштини Републике Српске, с обзиром на то да су у њиховој надлежности саобраћај и везе, да ли се на њиховим састанцима разматрало о аеродромима, одговор је био не, али како је јадан од чланова казао не засједају они толико, свега два до три пута укупно.
Улагања у инфраструктуру сама по себи не гарантују већи број путника. За опоравак бањалучког аеродрома биће важнији и нове дестинације, већи број летова и понуда која ће одговорити на потребе путника.
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