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Бањалучани добили озбиљно упозорење: Одмах зовите Хитну ако ово осјетите

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АТВ редакција
11.11.2026 12:49

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Бањалучани добили озбиљно упозорење: Одмах зовите Хитну ако ово осјетите
Фото: АТВ

Институт за јавно здравство Републике Српске упутио је озбиљно упозорење Бањалучанима због нездравог ваздуха. Навели су и због којих симптома одмах треба да зову Хитну

У Бањалуци је нездрав ваздух због високих концентрација ситних лебдећих честица. То су саопштили из Института за јавно здравство Српске.

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Из Института поручују да је квалитет ваздуха у граду нездрав због високих концентрација ПМ од 2.5 µм/м3.

С обзиром на нездрав ваздух, из овог института издали су упозорење за обољеле и осјетљиве грађане.

"Ријеч је о дјеци, трудницама, старијим особама, особама са астмом, ХОБП-ом, срчаним и плућним обољењима", наглашавају из ИЈЗ Српске.

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Савјетују им да остану у затвореном простору и избјегавају било какав напор напољу.

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"Редовно узимајте прописану терапију. У случају кашља, отежаног дисања, стезања у грудима или погоршања основне болести, јавите се породичном љекару, а у хитним случајевима позовите хитну помоћ", савјетују из овог института.

Здрави грађани, додају, треба да ограниче боравак и напорне активности на отвореном (рад на отвореном и трчање), посебно ујутру и увече.

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"Просторије провјетравајте кратко, у подневним сатима. Не спаљујте отпад и лишће и избјегавајте непотребне вожње – бициклом, ролшулама и слично. Ако морате да будете напољу, користите маску или респиратор ФФП2/Н95", поручују из ИЈЗ, преноси "Српска инфо".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Институт за јавно здравство Републике Српске

загађен ваздух

Бањалука

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