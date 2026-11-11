Бањалучани добили озбиљно упозорење: Одмах зовите Хитну ако ово осјетите

Аутор:АТВ редакција
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Институт за јавно здравство Републике Српске упутио је озбиљно упозорење Бањалучанима због нездравог ваздуха. Навели су и због којих симптома одмах треба да зову Хитну
У Бањалуци је нездрав ваздух због високих концентрација ситних лебдећих честица. То су саопштили из Института за јавно здравство Српске.
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Из Института поручују да је квалитет ваздуха у граду нездрав због високих концентрација ПМ од 2.5 µм/м3.
С обзиром на нездрав ваздух, из овог института издали су упозорење за обољеле и осјетљиве грађане.
"Ријеч је о дјеци, трудницама, старијим особама, особама са астмом, ХОБП-ом, срчаним и плућним обољењима", наглашавају из ИЈЗ Српске.
Савјетују им да остану у затвореном простору и избјегавају било какав напор напољу.
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"Редовно узимајте прописану терапију. У случају кашља, отежаног дисања, стезања у грудима или погоршања основне болести, јавите се породичном љекару, а у хитним случајевима позовите хитну помоћ", савјетују из овог института.
Здрави грађани, додају, треба да ограниче боравак и напорне активности на отвореном (рад на отвореном и трчање), посебно ујутру и увече.
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"Просторије провјетравајте кратко, у подневним сатима. Не спаљујте отпад и лишће и избјегавајте непотребне вожње – бициклом, ролшулама и слично. Ако морате да будете напољу, користите маску или респиратор ФФП2/Н95", поручују из ИЈЗ, преноси "Српска инфо".
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