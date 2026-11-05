Бањалучани се жале на гријање, Град разматра куповину ''Еко Топлана''

Аутор:Теодора Беговић
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Ваљало би да Бањалучани имају и гријање. То је једна од горућих тема у Бањалуци, проблем који годинама чека рјешење.
Сезона Гријања је увелико почела, али се бројни грађани и даље жале на хладне радијаторе и недовољно топле станове. Град разматра куповину предузећа „Еко топлане“, потврдио је то градоначелник. Је ли то рјешење?
Доласком зиме, враћају се и стари проблеми – гријање. Већина Бањалучана је незадовољна. Некима су радијатори млаки, некима потпуно хладни. Нађе се неко и задовољан.
"Добро, ове године добро",
"Као и сваке године, за мене скромно. Не може то да ми буде довољно. Отприлике ми је 20 степени у кући, а то је мени мало",
"Нисам задовољан. Размишљао сам да пређем на струју, али је и струја скупа. Пуцају цијеви, гријања нема, а наплаћују нам испоруку топлотне енергије коју не добијамо. Грешка је што је Топлана приватизована. Треба је вратити под окриље државе", говоре нам грађани.
Сличне мисли има и Драшко Станивуковић. Град Бањалука разматра откуп Еко топлана, а прије тога тражиће узрок за нагомилане проблеме у том предузећу. Градоначелник најављује и највећу обнову топловодне мреже у Бањалуци, вриједну 14 милиона марака, али тек у мају наредне године.
"Данас смо се усагласили око тога да ћемо ангажовати једну консултантску фирму која ће ући у Еко топлане и направити сву процјену свега, стања и ревизије. Наравно тражићемо и добити званичне податке и то све у договору са Еко топланама, нећемо упадати на препад. То све радимо како бисмо анализирали могућност куповине Еко топлана да више не буду приватне него јавне. То ће нам у наредном периоду бити једна од тема како бисмо ми управљали гријањем и како би то била наша област и наше дјеловање, а не да то буде приватно као што је сад", рекао је Станивуковић.
Еко топлане се од почетка гријне сезоне суочавају са значајнијим изазовима на терену и већим бројем локалних кварова. Апелују на разумијевање да постоје два проблема – финансијска одрживост система и техничко стање дистрибутивне мреже која може узроковати прекиде у испоруци. Откуп, за сада, не би да коментаришу.
"У овом тренутку нисмо у могућности да коментаришемо медијске наводе о евентуалним промјенама власничке структуре Еко топлана. Еко топлане остају отворене за институционални дијалог и све иницијативе које могу допринијети дугорочној стабилности и развоју система даљинског гријања. За Еко топлане, као предузеће које обавља дјелатност од изузетног јавног интереса, приоритет остаје исти, а то је поуздана испорука топлотне енергије грађанима Бање Луке", поручују из "Еко Топлана".
Пети је новембар. Гријна сезона званично је почела 15. октобра, а од тог дана многа домаћинства која се грију на централно гријање још се нису угријала. Одговорни у ланцу испоруке топлотне енергије сада говоре о дугорочним рјешењима. Нико не помиње како ће грађанима Бањалуке обезбиједити гријање данас, сутра, ове зиме. Топлана понавља да су састанке тражили цијеле године. Ниједан састанак - бар не јавно познат - до данас се није десио.
Направљена је огромна грешка када су јавна предузећа "Чистоћа“ и "Еко топлана" прешла у приватне руке, али то треба пажљиво да се анализира, поручује одборник Игор Мандић.
"Ту треба бити врло пажљив. Прије свега, треба урадити једну независну процјену вриједности саме Топлане или пакета који би град откупио како би постао већински власник Еко топлана. Граду Бањалука не треба још један губиташ, још једно јавно предузеће које би, поред новаца које се да за откуп, захтијевало и субвенције, односно грантове, сваке године из градске касе", каже Мандић.
О том проблему расправљаће се на посебној тематској сједници Скупштине града Бањалука, која је на реду одмах након редовне.
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