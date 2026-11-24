Аутор:Марија Милановић
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Читатељка нашег портала послала нам је фотографију на којој се види густи облак дима како се уздиже изнад стамбених зграда у Бањалуци, у правцу за који наводи да долази из бањалучке топлане.
Забиљежен призор изазвао је додатну нервозу међу грађанима који већ данима с неизвјесношћу прате ситуацију у вези са испоруком топлотне енергије, а која је све упитнија доласком 1. децембра.
Многи грађани страхују какав ће бити наставак сезоне и питају се хоће ли уопште имати уредно гријање од 1. децембра, посебно имајући у виду све ниже температуре и хладније дане који долазе.
Забринути станари истичу да им је у овом тренутку најпотребнија јасна и правовремена информација од надлежних како би знали шта могу очекивати у данима који слиједе и да ли је потребно да се сналазе за алтернативне начине загријавања.
С обзиром да је под упитником не само гријна сезона већ и аерозагађење у Бањалуци, а због кога је посебно угрожено здравље грађана, бањалучка Топлана као један од тренутно актуелних изазивача главобоље могао би додатно утицати и на квалитет ваздуха у највећем граду Републике Српске.
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