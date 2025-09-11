Logo
Бањалучка скупштина о расвјети: "Најштетнији уговор у историји града"

11.09.2025

10:52

Скупштина града Бањалука
Ванредна сједница Скупштине града Бањалука настављена је данас, а једина тачка дневног реда је информација о тендеру за обнову јавне расвјете вриједном 35 милиона КМ.

Шеф Клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Драган Лукач рекао је у уводном излагању да је тендер за обнову јавне расвјете у Бањалуци, вриједан 35 милиона КМ, најштетнији уговор у историји града Бањалуке.

Лукач је подсјетио да је прошли скупштински сазив одобрио обнову јавне расвјете, те да је по идејном рјешењу тај посао требао да кошта 13,3 милиона КМ.

"Сада имамо цифру од 35 милиона, са ПДВ-ом. Грађани питају како је од идејног пројекта са 13,3 милиона, нарасло на 35 милиона КМ, у чијем је то интересу и гдје су се изгубили ти силни милиони? То није реално. Ово је најштетнији уговор у историји града Бањалука", рекао је Лукач.

Он је додао да нема ништа против хрватске фирме ако она има најбољу и најповољнију понуду, али је подсјетио да су услови тендера били такви да их ниједна домаћа фирма није могла испунити, јер су услови дискриминаторски.

Лукач је напоменуо да су Лакташи комплетну расвјету замијенили за мање од пет милиона КМ.

"По тој рачуници, Бањалука би могла замијенити све најквалитетнијим расвјетним тијелима и то би коштало око 10 милиона", рекао је Лукач.

Одборник ПДП-а Смиљана Моравац Бабић навела је да је Бањалуку, која је 35 пута већа од Лакташа, треба "просвијетлити и освијетлити".

Одборник Народног фронта Дијана Јешић затражила је да се одборницима доставе записници о отварању и прегледу тендерских пријава, након чега је предсједник Скупштине града Љубо Нинковић дао паузу како би Градска управа доставила записнике.

Ванредна сједница Скупштине града прекинута је 27. августа након усвајања дневног реда.

Сједнице је због касног усвајања дневног реда одгођена за данас, а додатни разлог за прекид био је и протест незадовољних грађана испред Градске управе, који су тражили да се и њихови проблеми уврсте у разматрање.

