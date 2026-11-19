Аутор:АТВ редакција
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Скупштине Града Бањалука није било три мјесеца, али то ће се коначно промијенити. Нова редовна сједница заказана је за данас, 19. новембар, са почетком у 9.00 часова.
Скупштина ће разматрати нацрт ребаланса буџета за ову годину у износу од 352,91 милион КМ, што је 69 милиона КМ или за 24,3 одсто више од првобитног буџета.
Пред одборницима ће се наћи и приједлог одлуке о расподјели неутрошених намјенских средстава, резервисаних средстава, неутрошеног суфицита из 2025. године и из претходних периода, као и приједлог одлуке о утврђивању стопе пореза за непокретности на подручју града за наредну годину.
Биће разматран и консолидовани извјештај о извршењу буџета града за 2025. годину и годишњи извјештај о раду градоначелника и Градске управе за исту годину.
На редовној сједници наћи ће се и приједлог одлуке о комуналном реду и приједлог одлуке о измјенама и допунама одлуке о комуналним таксама, регулациони планови, замјена земљишта, али и приједлог одлуке о измјенама одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју града Бањалуке.
Сједница је заказана за 9.00 часова.
Бањалучки одборници су посљедњу редовну сједницу одржали почетком јула, а ванредну почетком августа.
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