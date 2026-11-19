Одборници Скупштине града Бањалука усвојили су дневни ред на којем је и Нацрт буџета за 2027. годину у износу од 321 милион КМ.

Пред одборницима је и Нацрт ребаланса буџета за 2026. годину у износу од 352,91 милион КМ што је за 69 милиона КМ или 24,3 одсто више од првобитног буџета.

Дневним редом обухваћени су и извјештај о раду градоначелника и о извршењу буџета за 2025. годину, а одборници ће разматрати и утврђивање стопе пореза на непокретности за наредну годину и расподјелу неутрошених намјенских средстава.

Пред одборницима је и конкурс за оснивање права грађења на градском земљишту без накнаде ради рјешавања стамбеног питања породица са четворо и више дјеце, младих брачних парова до 35 година и самохраних родитеља.

Поједине тачке су скинуте са реда, а уврштене су друге међу којима су, поред Нацрта буџета града за 2027. годину, консолидовани извјештај и регулациони план "Малта".

На 11. редовној сједници неће се расправљати о питању увођења нерадне недјеље, као ни о регулационим плановима "Парк" и "Центар-Алеја".

Након усвајања дневног реда са 41 тачком, одборници су почели расправу о приједлогу одлуке о комуналном реду.

Посљедња редовна сједница Скупштине града Бањалука одржана је почетком јула, а ванредна почетком августа