Logo
Large banner

Бањалука била домаћин правог спектакла на четири точка

Извор:

АТВ

08.09.2025

14:07

Коментари:

1
Бањалука била домаћин правог спектакла на четири точка
Фото: АТВ БЛ

Бањалука је овог викенда била домаћин правог спектакла на четири точка, догађаја Sport Luxury Car.

Љубитељи аутомобила имали су прилику да на једном мјесту виде најлуксузнија и најснажнија спортске моделе, праве симболе престижа и адреналина.

Улице града испуниле су звук мотора, сјајни детаљи и елеганција дизајна.

Посјетиоци су могли уживати у правој атмосфери свјетских аутомобилских салона.

Horoskop

Занимљивости

Три хороскопска знака која не слушају туђе савјете

Догађај је окупио велики број заљубљеника у а брзину и луксуз, а Бањалука је још једном потврдила да зна да угости догађај који спајају стил, страст и моћ на посебан начин.

Подијели:

Тагови:

automobili

Бањалука

Коментари (1)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner