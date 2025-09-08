Бањалука била домаћин правог спектакла на четири точка

Извор:
АТВ
08.09.2025
14:07
Коментари:1
Бањалука је овог викенда била домаћин правог спектакла на четири точка, догађаја Sport Luxury Car.
Љубитељи аутомобила имали су прилику да на једном мјесту виде најлуксузнија и најснажнија спортске моделе, праве симболе престижа и адреналина.
Улице града испуниле су звук мотора, сјајни детаљи и елеганција дизајна.
Посјетиоци су могли уживати у правој атмосфери свјетских аутомобилских салона.
Догађај је окупио велики број заљубљеника у а брзину и луксуз, а Бањалука је још једном потврдила да зна да угости догађај који спајају стил, страст и моћ на посебан начин.
