Аутор:АТВ редакција
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Техничка исправност аутобуса којима се свакодневно превозе хиљаде грађана представља један од кључних предуслова безбједности у саобраћају.
Ипак, подаци из ванредних контрола указују на озбиљне недостатке, с обзиром на то да чак 40 одсто аутобуса упућених на ванредни технички преглед није задовољило прописане критеријуме.
Стручњак за безбједност саобраћаја Миленко Јаћимовић истакао за РТРС да су, према званичним подацима Министарства унутрашњих послова, током протекле године спровођене акције контроле аутобуса, а резултати су показали значајан број технички неисправних возила.
- Међу најчешћим недостацима издвајају се проблеми са уређајима за кочење, истрошеност управљачког механизма, неисправни или истрошени пнеуматици, као и недостаци на уређајима за освјетљење и сигнализацију - рекао је Јаћимовић.
Поред елемената који директно утичу на безбједност путника и других учесника у саобраћају, евидентирани су и проблеми са климатизацијом током љетних мјесеци, односно неадекватним гријањем у зимском периоду.
Јаћимовић је упозорио и на старост аутобуса који саобраћају на подручју Бањалуке, наводећи да је њихова просјечна старост око 15 година. Како је истакао, ријеч је о возилима која су на појединим европским тржиштима већ повучена из експлоатације, а потом се појављују на тржишту БиХ.
Када је ријеч о контроли, саобраћајна полиција током редовних акција може посумњати у техничку исправност одређеног аутобуса и, уз полицијску пратњу, упутити га на ванредни технички преглед. Овлаштена лица на станици за технички преглед тада контролишу све уређаје и склопове возила и сачињавају извјештај.
- Уколико се утврде озбиљни недостаци, аутобус не може наставити саобраћати. Полиција има овлаштење да му одузме регистарске таблице, а превозник је дужан да отклони утврђене неправилности и поново приступи техничком прегледу. Након што возило задовољи прописане услове, регистарске таблице се враћају, уз евентуалне законом предвиђене санкције - додао је он.
Јаћимовић је подсјетио да аутобуси, осим редовног годишњег техничког прегледа приликом регистрације, морају пролазити и периодичне техничке прегледе сваких шест мјесеци.
- Одговорност за техничку исправност није само на станицама за технички преглед и надлежним институцијама. Сваки озбиљан превозник требало би да има овлаштено лице задужено за контролу возила, које заједно са возачем потписује путни налог и потврђује да је аутобус спреман за саобраћај - истиче Јаћимовић.
Према његовим ријечима, резултати ванредних контрола отварају питање колико се заиста досљедно спроводе интерне контроле у превозничким предузећима, с обзиром на то да се на путевима појављују аутобуси са озбиљним техничким недостацима.
- Контролу аутобуса, осим саобраћајне полиције, обављају и градска и републичка саобраћајна инспекција. Градска инспекција надлежна је за контролу градског и приградског превоза, док републичка инспекција контролише међународни и друге облике превоза у оквиру својих надлежности - истиче Јаћимовић.
Он истиче да у случају утврђених неправилности, надлежни органи могу наложити ванредни технички преглед или искључити аутобус из саобраћаја док се недостаци не отклоне. Санкције могу бити изречене превозничком предузећу, одговорном лицу у правном лицу, али и возачу, у зависности од врсте прекршаја.
Јаћимовић је посебно указао на значај улоге самих путника, који као корисници услуга имају право да захтијевају безбједан и квалитетан превоз.
- Грађани који примијете техничке недостатке, неисправну климатизацију или гријање могу се обратити надлежном одјељењу Градске управе Бањалука, односно саобраћајној инспекцији - поручио је Јаћимовић.
Приликом пријаве потребно је навести регистарски број аутобуса, датум и вријеме када је уочен проблем, како би инспекција могла изаћи на терен и провјерити наводе.
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