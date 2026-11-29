Аутор:Валерија Илић
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Електричних аутобуса и трамваја ни на видику, бар на оним најфреквентнијим станицама које смо ми посјетили. Градоначелник Бањалуке помпезно их је најавио још у септембру. Аутобуси су ту, наводе из Градске управе, а трамваји на бањалучке друмове стижу у децембру, ваљда, с обзиром на то да су већ два пута најављивани.
"Електрични аутобуси већ су у Бањој Луци и саобраћају редовно", поручују из Градске управе.
Док се најављује модернизација јавног превоза и долазак електричних аутобуса и трамваја, грађани и даље нису задовољни постојећим редом вожње. Многи још нису ни видјели, а камоли се њима провозали.
"Наравно да нисмо. Шта нам значи тај нови електрични аутобуси, кад касни, шта нам значи? Ја 14-ку користим сваки дан, стојимо, ми више немамо ред вожње, стани и чекај кад дође".
"Па и нисам нешто, слабо иде, ријетко. Ујутру и иде ајде, али овако сада, слабо, ријетко. Нисам видио електричне аутобусе".
"Па, углавном иду, нема гужве, у реду је градски превоз".
"Ја станујем на Паприковцу годинама, а чујем да је тај аутобус на Старчевици, гдје у којем насељу, ја не знам".
"Нисам задовољан, све рупа на рупи", наводе грађани.
У буџету за 2025. и 2026. нису биле предвиђене посебне ставке за набавку возила градског превоза, тврди одборник Народног фронта Бранислав Черек. Указује и на праксу пребацивања средстава са једне буџетске ставке на другу, те подсјећа на случај изградње кружног тока на Булевару, за који се, како наводи, регулациони план тек сада усваја.
"С обзиром на ситуацију у којој се налази град Бањалука и по свим осталим параметрима, нисам сигуран да ћемо у овој декади добити. Да ли Градска управа са градоначелником врши неке релокације? Ја не бих да улазим у то. Неке ствари он законски има право, али за тако велике финансијске издатке нема без одлуке Скупштине, али то није први пут до се дешава стално", рекао је Бранислав Черек, одборник Народног фронта у Скупштини града Бањалука.
Из Градске управе одбацују тврдње да је ријеч о класичној набавци трамваја. Објашњавају да возиле долазе по основу уговора о сарадњи између транспортне компаније и локалног превозника. Ипак, у јавности је представљено као пројекат града Бањалука.
Тада је најављено и 200 нових, најсавременијих стајалишта у највећем граду Српске. Од бројних стајалишта модернизовано је тек једно, док су на осталима углавном постављени нови стубови са информацијама о реду вожње. Међутим, у Лазареву нити имају стајалиште, нити могу прићи до њега.
"Када је ријеч о аутобуским стајалиштима, иста се већ постављају на одређеним локацијама у граду, а у складу са временским условима", наводе из Градске управе.
Модернизација јавног превоза и даље је на чекању, а путници стрпљиво стоје на дотрајалим стајалиштима. Нови стубови и редови вожње за сада су једина видљива промјена.
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