Аутор:АТВ редакција
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Грађани Бањалуке требало би да обрате пажњу приликом боравка на отвореном и избјегавају већа физичка напрезања, посебно ако припадају осјетљивим категоријама становништва.
Према препорукама објављеним на страници „Зрак.екоакција“ 17. новембра у 6.00 часова, обољели од болести органа за дисање и срца, старије особе, труднице и дјеца требало би да смање продужена или већа физичка напрезања током боравка на отвореном.
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И осталим грађанима препоручује се да ограниче продужене и интензивније физичке активности на отвореном.
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