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Бањалука међу најзагађенијима у БиХ

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АТВ редакција
12.11.2026 07:43

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Загађење ваздуха у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Квалитет ваздуха у Бањалуци поново је на забрињавајућем нивоу. Према подацима платформе „IQAir“, индекс квалитета ваздуха у граду на Врбасу износи 175, што га сврстава у црвену категорију, односно међу градове са нездравим ваздухом.

Већа вриједност загађења забиљежена је у Какњу, гдје индекс износи 166. Оба града налазе се у црвеној категорији, која означава нездрав квалитет ваздуха.

Неповољне вриједности забиљежене су и у Тузли, гдје индекс износи 115, те Јајцу са 112. Ови градови сврстани су у наранџасту категорију, што значи да загађење може представљати ризик првенствено за осјетљиве групе становништва.

Знатно повољније стање забиљежено је у Сарајеву, гдје је индекс износио 86, што одговара умјереном квалитету ваздуха.

Другачију слику показују подаци о дугорочном квалитету ваздуха. Према годишњим просјецима за 2025. годину, Приједор је био најзагађенији град међу наведеним мјестима, са индексом 93 AQI US, док су Пале имале најнижу вриједност – 41, преноси Глас.

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Тагови :

Бањалука

загађен ваздух

загађење

нездрав ваздух

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