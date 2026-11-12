Бањалука међу најзагађенијима у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Квалитет ваздуха у Бањалуци поново је на забрињавајућем нивоу. Према подацима платформе „IQAir“, индекс квалитета ваздуха у граду на Врбасу износи 175, што га сврстава у црвену категорију, односно међу градове са нездравим ваздухом.
Већа вриједност загађења забиљежена је у Какњу, гдје индекс износи 166. Оба града налазе се у црвеној категорији, која означава нездрав квалитет ваздуха.
Неповољне вриједности забиљежене су и у Тузли, гдје индекс износи 115, те Јајцу са 112. Ови градови сврстани су у наранџасту категорију, што значи да загађење може представљати ризик првенствено за осјетљиве групе становништва.
Знатно повољније стање забиљежено је у Сарајеву, гдје је индекс износио 86, што одговара умјереном квалитету ваздуха.
Другачију слику показују подаци о дугорочном квалитету ваздуха. Према годишњим просјецима за 2025. годину, Приједор је био најзагађенији град међу наведеним мјестима, са индексом 93 AQI US, док су Пале имале најнижу вриједност – 41, преноси Глас.
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