Аутор:АТВ редакција
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У највећем граду Републике Српске продефиловао је свечани дефиле поводом обиљежавања 108 година од уласка српске војске у град 1918. године.
Обиљежавање је започето служењем парастоса у бањалучком Храму Христа Спаситеља за страдале српске и црногорске војнике и цивиле у Првом свјетском рату.
Свечани дефиле је прошао кроз Господску улицу те наставио све до споменика бану Светиславу Милосављевићу гдје су положени вијенци и цвијеће уз пригодан програм.
Почаст су одале делегације Републике Српске, Србије, представници Амбасаде Руске Федерације, те представници и руководство Града Бањалука те организације и удружења, која његују традицију ослободилачких ратова.
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