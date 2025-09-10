Logo
Бањалука остаје без још једне вољене зелене површине

Извор:

АТВ

10.09.2025

19:51

Коментари:

0
Бањалука остаје без још једне вољене зелене површине

Код бањалучког Електротехничког факултета у плану је изградња пословног објекта.

Ово је резултат нове измјене регулационих планова, па ће тако центар Бањалуке остати без још једне зелене површине, умјесто које ће нићи нова зграда.

Крањска Гора

Регион

Рај испуњен миром на свега четири сата од нас

На парцели између улица Патре, Теодора Колокотрониса и Патријарха Макарија Соколовића гдје се до сада повремено налазио Луна парк, градиће се пословни објекат, а зона за изградњу обухватаће готово 2.000 метара квадратних.

Како се може видјети на интернет страници Града Бањалука, планирани објекат чиниће подземна гаража са два нивоа, приземље и два спрата, преноси "БЛ Портал".

Поред овог објекта, измјенама регулационог плана планирана је и изградња лабораторије и амфитеатра у склопу Електротехничког факултета.

vladimir putin kafic

Бања Лука

Путин из центра Бањалуке сели на Туњице

Тренутно није познато каква ће тачно бити намјена овог објекта, а причу о томе повели су и грађани на друштвеним мрежама који су већ одавно незадовољни градњом у Бањалуци, не само на зеленим површинама.

