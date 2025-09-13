Logo

Бањалука остаје у мраку: Чак 20 улица данас без струје

Извор:

АТВ

13.09.2025

09:52

Коментари:

0
Struja, električna energija
Фото: Unsplash

Због радова на електромрежи, данас ће до 14 часова без струје бити мјештани дијела Улице Дујке Комљеновића.

Како су саопштили из Електрокрајине Бањалука, у понедјељак су, усљед редовног одржавања електромреже, планирана искључења електричне енергије у дијеловима двадесетак улица у граду.

ILU-BEOGRAD-130925

Србија

Драма на Сави: Евакуисано више од 200 гостију због опасног нагиба

Од 9 до 11 часова струје неће бити у дијеловима улица: Вида Њежића, Тузланска, Слободана Дубочанина и Косте Јарића.

Електричне енергија ће од 9 до 12 часова бити искључена мјештанима дијелова улица: Браће Мажар и мајке Марије, Меше Селимовића и Змај Јовина.

Од 9 до 14 часова струје неће бити у дијеловима улица: Краља Александра И Карађорђевића, Вељке Зељковића, Дујке Комљеновића и Душана и Владе Копање и дио насеља Карановац.

ILU-SLOVENIJA-130925

Регион

Стевановић: Штетна одлука о санкцијама, словеначко друштво већ пати због актуелне политике

У периоду од 10 до 11 часова без електричне енергије ће бити дијелови улица: Цара Душана бр. 17 и 23, Бранка Мајсторовића, Војводе Момчила, Краља Петра И Карађорђевића бр. 15 и 57А и Скендера Куленовића бр. 12.

Од 11.30 до – 13.30 часова струја ће бити искључена у дијеловима Дуципоља и Војводе Уроша Дреновића.

Подијели:

Тагови:

struja

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драма на Сави: Евакуисано више од 200 гостију због опасног нагиба

Србија

Драма на Сави: Евакуисано више од 200 гостију због опасног нагиба

9 ч

0
Ramčandra Paudel predsjednik Nepala

Свијет

Предсједник Непала распустио парламент и позвао на изборе у марту

9 ч

0
Денис Шулић, министар трговине и туризма

Република Српска

Шулић: Идуће године први наступ Српске на сајму туризма у Њујорку

10 ч

0
Стевановић: Штетна одлука о санкцијама, словеначко друштво већ пати због актуелне политике

Регион

Стевановић: Штетна одлука о санкцијама, словеначко друштво већ пати због актуелне политике

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

19

11

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка живио са трансродном партнерком

18

57

Централне вијести, 13.09.2025.

18

56

Почео хуманитарни турнир ''Тројка из блока''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner