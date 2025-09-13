Бањалука остаје у мраку: Чак 20 улица данас без струје

Извор:
Због радова на електромрежи, данас ће до 14 часова без струје бити мјештани дијела Улице Дујке Комљеновића.
Како су саопштили из Електрокрајине Бањалука, у понедјељак су, усљед редовног одржавања електромреже, планирана искључења електричне енергије у дијеловима двадесетак улица у граду.
Од 9 до 11 часова струје неће бити у дијеловима улица: Вида Њежића, Тузланска, Слободана Дубочанина и Косте Јарића.
Електричне енергија ће од 9 до 12 часова бити искључена мјештанима дијелова улица: Браће Мажар и мајке Марије, Меше Селимовића и Змај Јовина.
Од 9 до 14 часова струје неће бити у дијеловима улица: Краља Александра И Карађорђевића, Вељке Зељковића, Дујке Комљеновића и Душана и Владе Копање и дио насеља Карановац.
У периоду од 10 до 11 часова без електричне енергије ће бити дијелови улица: Цара Душана бр. 17 и 23, Бранка Мајсторовића, Војводе Момчила, Краља Петра И Карађорђевића бр. 15 и 57А и Скендера Куленовића бр. 12.
Од 11.30 до – 13.30 часова струја ће бити искључена у дијеловима Дуципоља и Војводе Уроша Дреновића.
