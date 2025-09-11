Logo
Бањалука остаје у мраку: Ови дијелови града сутра без струје

АТВ

11.09.2025

17:41

Struja, električna energija
Фото: Unsplash

Електрокрајина је најавила да ће сутра због планираних радова на електромрежи доћи до повремених прекида испоруке електричне енергије у појединим дијеловима Бањалуке.

Дијелови улица Мајке Кристине, Милоша Обилића и Тихомира Тихе Дамјановића без струје остају од девет до 12 часова, док дијелови улица Душана Симића, Ђорђа Букинца, Владе Зељковића и Вука Јеловца и дијелови насеља Мотике и Петрићевац струје неће имати од девет до 13.30 – саопштено је из Електрокрајине.

Градови и општине

Најстарија Дервенћанка преминула у 103. години

Од девет до 13 часова без електричне енергије остају дијелови улица Вида Њежића, Косте Јарића, Милоша Дујића, Новака Пивашевића, Мире Кесић, Ада, Браће Кукрика, Медено поље, Булевар војводе Степе Степановића бр. 148-270 , Вељка Млађеновића и Весели бријег, а дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића, Вељке Зељковића, Слободана Јовановића, Дујке Комљеновића, те Душана и Владе Копање од девет до 14 часова.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Случај паљења аутомобила Вукановићу узнемирио је јавност

Дијелови насеља Пискавица, Боровци, Кнежевићи и Радосавка струје неће имати од девет до 14 , а Крупа на Врбасу и Рекавице од осам до 14 часова.

struja

