Бањалука остаје у мраку: Ови дијелови града сутра без струје

Извор:
АТВ
11.09.2025
17:41
Коментари:0
Електрокрајина је најавила да ће сутра због планираних радова на електромрежи доћи до повремених прекида испоруке електричне енергије у појединим дијеловима Бањалуке.
Дијелови улица Мајке Кристине, Милоша Обилића и Тихомира Тихе Дамјановића без струје остају од девет до 12 часова, док дијелови улица Душана Симића, Ђорђа Букинца, Владе Зељковића и Вука Јеловца и дијелови насеља Мотике и Петрићевац струје неће имати од девет до 13.30 – саопштено је из Електрокрајине.
Од девет до 13 часова без електричне енергије остају дијелови улица Вида Њежића, Косте Јарића, Милоша Дујића, Новака Пивашевића, Мире Кесић, Ада, Браће Кукрика, Медено поље, Булевар војводе Степе Степановића бр. 148-270 , Вељка Млађеновића и Весели бријег, а дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића, Вељке Зељковића, Слободана Јовановића, Дујке Комљеновића, те Душана и Владе Копање од девет до 14 часова.
Дијелови насеља Пискавица, Боровци, Кнежевићи и Радосавка струје неће имати од девет до 14 , а Крупа на Врбасу и Рекавице од осам до 14 часова.
