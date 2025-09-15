Logo
Large banner

Бањалука спремила неугодно изненађење возачима

Аутор:

Стеван Лулић

15.09.2025

13:13

Коментари:

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci
Фото: АТВ

Возаче у Бањалуци који су јутрос аутомобилом отишли на посао у овом граду сачекало је неугодно изненађење уколико су одлучили да паркирају на неком од јавних паркинга.

Наиме, одлуком градских власти зоне паркирања су "претумбане", па је тако и цијена друкчија.

Тако ћете, на примјер, на паркингу код Зенита дневну карту платити седам марака, умјесто досадашњих пет, јер је тај паркинг пребачен из друге у прву зону. Да ствар буде гора, прије свега двије године на овом истом мјесту дневна карта је износила три марке.

Свиња

Занимљивости

Како је свиња Френсис ушла у легенду канадског града

Градски оци, односно Одјељење за комуналну полицију у Градској управи Бањалука, овакве одлуке правдају намјером да се смањи саобраћајна гужва у централним дијеловима и повећа кориштење јавног превоза.

"Прилагођавање паркинг зона дефинисано је новим Правилником о условима, начину кориштења, организацији, начину наплате и контроле паркирања на јавним паркинзима на којима је уведена наплата паркирања на подручју града, а чија је примјена званично почела 1. септембра ове године, што је и објављено у Службеном гласнику број 25/25“, појаснили су из Одјељења.

Тврде даље да је претходна анализа показала да је велики број возача због јефтинијег паркирања остављао аутомобиле током цијелог дана на паркинзима у ужем центру, чиме се смањује доступност паркинг мјеста за друге кориснике и додатно успорава проток возила.

"Управо због тога смо и одлучили да прилагодимо паркинг зоне ради боље саобраћајне политике у граду“, тврде из Одјељења.

gadzin han dan srpskog jedinstva

Република Српска

Дан српског јединства, слободе и националне заставе - одржана централна манифестација у Гаџином Хану

Према новој одлуци, од данас се уводе сљедеће промјене: паркинг простор код хотела "Талија“, паркинг код Дома синдиката и дио Српске улице прелазе у 0 зону; паркинг простори код тврђаве Кастел, у Улици Владике Платона, те јавна гаража у Видовданској улици зграда ИРБ-а прелазе у прву зону.

Прелазак у нулту, односно прву зону, значи и више цијене паркирања, па ће возачи за паркирање у центру морати издвајати више новца него раније. Цијена паркирања на паркиралиштима у нултој тарифној зони је 2 КМ за сваки започети час паркирања.

У првој тарифној зони је 2 КМ за сваки започети час паркирања, а цјелодневна карта за паркирање износи 7 КМ. Цијена паркирања у другој тарифној зони је 1 КМ за сваки започети час паркирања, а цјелодневна карта за паркирање износи 5 КМ.

Ипак, како су за АТВ рекли радници на паркингу, првих неколико дана ће бити већа толеранција како би се возачима дало времена да се упознају са новим правилима и цијенама.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: НАТО ратује против Русије

"Неколико дана нећемо кажњавати 'на прву' јер доста возача уплати паркинг по старим цијенама махинално и не обрати пажњу да не вриједи цијели дан. Након овог периода ћемо издавати казне", рекао је за АТВ један од радника који није желио да му помињемо име.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

Паркинг

parkiranje

Цијене

поскупљење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фабрика производња

Економија

Посљедња ријеч технологије: Изграђена нова фабрика у Лакташима

1 ч

1
Предсједник Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Стевандић: Више него икад потребно јединство, али и мудрост Срба

1 ч

0
Zeljko Budimir Sinisa Kostresevic

Република Српска

Припадници МУП-а настављају интензиван рад на заштити Српске и њених грађана

1 ч

0
Егић: Данашњи празник обавезује на свијест о јединству и значају слободе

Република Српска

Егић: Данашњи празник обавезује на свијест о јединству и значају слободе

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Стивен Сигал: У Србији снимам старомодни акциони трилер филм

13

55

Којић: Српско јединство потребније него икад

13

54

Референдум није оспорен: Уставни суд одлучио да ће одлучивати о вету Бошњака

13

47

Човjек доводио алигатора у маркет три и по године

13

45

Радник оштетио банку за више од 50.000 КМ: Ево чега се досјетио

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner