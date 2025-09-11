Бањалука: Стара Грађевинска школа нестала са лица Земље - ФОТО

Аутор:Стеван Лулић
11.09.2025
15:12
Коментари:0
Објекат старе Грађевинске школе у Бањалуци у насељу Лазарево, чије је рушење почело прије неколико дана, дословно је нестао са лица Земље.
На мјесту гдје се некада налазио објекат сада је само чистина.
Машине су још увијек на терену, и сада вјероватно слиједи потпуно чишћење плаца.
Стара Грађевинска школа годинама је напуштена и изгледала је као нека грађевина из хорор филмова, обрасла у шибље и окружена смећем.
У њој су се често окупљали мигранти који су пристизали на оближњу аутобуску станицу. Недавно је у школи избио и мањи пожар који је брзом интервенцијом ватрогасаца угашен.
Из Градске управе раније ове године најављено је да би изградња новог објекта Грађевинске школе требало да почне ускоро и да је пројекат већ спреман.
"Град већ има спреман пројекат и рјешење за уклањање старог објекта. Осим тога, град је прибавио и урбанистичко-техничке услове и локацијске услове за изградњу нове школе, док је договорено да Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет преузме израду идејног пројекта нове зграде", рекла је Валентина Савић Мандић, градски архитекта
