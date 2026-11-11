Без струје сутра више бањалучких улица и насеља

Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на електроенергетској мрежи, у четвртак, 12. новембра, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у више бањалучких улица и насеља, саопштено је из Електрокрајине.
Без струје ће бити:
- Од 8.00 до 14.00 часова – дијелови улица Борковићи (Ђурићи, Павловићи и Кременовићи) и Доњи Перван (Љубичићи, Драгојевићи и Косићи).
- Од 9.00 до 10.30 часова – дијелови насеља Туњице, Дракулић, Шарговац и Раковачке Баре.
- Од 9.00 до 14.00 часова – дијелови улица Липљанска, Изворска, Завалска, Добрунска, Озренска, Ђуре Дамјановића, Ранка Шипке, Војвођанска, Др Велимира Чолића и Крајишких бригада, као и насеља Карановац и Крчмарице.
- Од 9.30 до 11.30 часова – дијелови улица Пети приградски пут, Арчибалда Рајса (број 10), Булевар војводе Степе Степановића (број 240) и Вида Њежића.
- Од 10.00 до 12.00 часова – дијелови Улице Бошка Тошића (бројеви 19 Б, Ц и Д).
Из Електрокрајине су навели да су искључења планирана због радова на електроенергетским објектима.
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