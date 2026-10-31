Брзина, алкохол и гужве – ризици на бањалучким улицама

Аутор:Лана Остојић
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Бањалучким улицама вози се све брже, а често и без много обзира на друге учеснике у саобраћају.
Грађани су забринути због све ризичније вожње, а статистика показује да су неприлагођена брзина и алкохол међу најчешћим узроцима незгода. Само у прошлој години, према подацима Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске возачи под дејством алкохола узроковали су 1.400 саобраћајних несрећа у Српској. За девет мјесеци ове године евидентирано је 10.865 саобраћајних незгода, у којима је живот изгубило 66 особа.
„Свакако да је човјек тај који доприноси настанку 95 одсто и више свих саобраћајних незгода на нашим путевима. Свакако да то понашање човјека и непоштовање саобраћајних прописа је једно од проблема. Онај други проблем свакако јесте организација саобраћаја у самом граду – можемо да видимо све веће гужве на путевима“, рекао је Горан Бошњак, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске.
У Бањалуци су забиљежене 4.328 незгоде, са 20 смртно страдалих. Полиција је евидентирала више од 62.000 прекршаја, а из саобраћаја искључила око 4.690 возача, од којих је 4.000 било под дејством алкохола.
„Анализе показују да су најчешћи узроци недржање одстојања, вожња уназад и одузимање првенства пролаза – да се незгоде најчешће дешавају у градским улицама, а да су незгоде проузроковали возачи од 21-30 година“, рекао је Ђурица Вукелић, начелник Полицијске управе Бањалука.
Поред контроле возача, рјешење се тражи и у другачијој организацији саобраћаја. Град најављује изградњу пасареле код Ауди сервиса, кружног тока код Метала, затварање раскрснице код Акване и изградња обилазнице од Крамара према новом мосту у Чесми, која би повезала Бањалуку са Челинцем, Теслићем и Котор Вароши. У плану је и отварање потходника код Кампуса али и боља организација јавног превоза.
„Можете радити са саобраћајем шта год хоћете док не кренемо мијењати културу саобраћаја - то је више људи у једном ауту, то је што више бицикла, што више пјешке, што више јавног превоза“, рекао је градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић.
Са више од 100.000 регистрованих аутомобила и саобраћајницама које тешко прате тај број, Бањалука се суочава са све већим изазовима у саобраћају. Нису јој потребне само нове саобраћајнице, већ и одговорнији возачи. Ни најбоља инфраструктура не може надокнадити непоштовање правила.
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