Циркус Сафари стиже у Бањалуку: Незаборавно искуство за цијелу породицу

SeeSrpska

10.09.2025

19:39

Циркус Сафари стиже у Бањалуку: Незаборавно искуство за цијелу породицу
Један од најпознатијих европских циркуса, „Circus Сафари“ из Аустрије, долази у Бањалуку и доноси незаборавно искуство за цијелу породицу!

Циркуски шатор биће постављен код тврђаве Кастел, гдје ће публика имати прилику да ужива у разноврсним акробацијама, дресираним животињама и забављачима из цијелог свијета.

Представе ће се одржавати у периоду од четвртка, 11. септембра до недјеље, 28. септембра, по сљедећем распореду:

Понедјељак – сриједа: у 19:30

Четвртак – недјеља: двије представе дневно, у 16:00 и 19:30

Улазнице можете купити сваког дана од 12:00 до 13:00 на циркуској благајни, као и пола сата прије почетка представе.

Цијена улазница за дјецу је 15КМ, док је за одрасле цијена 20КМ.

