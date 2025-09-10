Циркус Сафари стиже у Бањалуку: Незаборавно искуство за цијелу породицу

Извор:
Један од најпознатијих европских циркуса, „Circus Сафари“ из Аустрије, долази у Бањалуку и доноси незаборавно искуство за цијелу породицу!
Циркуски шатор биће постављен код тврђаве Кастел, гдје ће публика имати прилику да ужива у разноврсним акробацијама, дресираним животињама и забављачима из цијелог свијета.
Представе ће се одржавати у периоду од четвртка, 11. септембра до недјеље, 28. септембра, по сљедећем распореду:
Понедјељак – сриједа: у 19:30
Четвртак – недјеља: двије представе дневно, у 16:00 и 19:30
Улазнице можете купити сваког дана од 12:00 до 13:00 на циркуској благајни, као и пола сата прије почетка представе.
Цијена улазница за дјецу је 15КМ, док је за одрасле цијена 20КМ.
