Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на електроенергетској мрежи, поједини дијелови Бањалуке сутра остају без струје.
Од 09:00 до 14:00 часова дијелови улица Липљанска, Изворска, Завалска, Добрунска, Озренска, Ђуре Дамјановића, Јовице Савиновића, Стевана Мусића и Ложионичка остају без струје.
Друштво
У Српској рођене 24 бебе
Струје неће имати дио Улице Деспота Стефана Лазаревића бр. 2 од 10:00 до 12:00 часова.
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