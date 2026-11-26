Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на нисконапонској мрежи, данас долази до привременог прекида у снабдијевању електричном енергијом.
Без струје ће од 9 до 14 часова бити дијелови Липљанске, Изворске, Завалске, Добрунске и Озренске улице, као и Улица Ђуре Дамјановића.
Из надлежног предузећа наводе да су искључења планирана због радова на електроенергетској мрежи.
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