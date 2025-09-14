Додик и Баја Мали Книнџа запјевали познати хит

14.09.2025
18:30
Коментари:1
Предсједник Милорад Додик и популарни пјевач Баја Мали Книнџа удружили су снаге на Крајишкој гучи и Бањалуци и заједно запјевали познати хит.
Њих двојица су узели микрофоне и пред хиљадама људи запјевали пјесму "Орас".
Уз аплаузе и овације окупљених, Додик и Баја су се попели на бину и запјевали стихове ове култне крајишке пјесме, а публика је хорски наставила с њима.
Весела и опуштена атмосфера потрајало је цијели дан, пише "Независне".
Економија
4 ч2
Фудбал
4 ч0
Кошарка
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму