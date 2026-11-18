Аутор:Теодора Беговић
Коментари:2
Еко топлане ће тужити град Бањалуку. Разлог - већ дуже вријеме се нису бавили проблемима топлана.
Закон о комуналним дјелатностима јасно прописује надлежност локалне самоуправе када је ријеч о функционисању даљинског гријања, али и утврђивању цијене која би требало да покрије трошкове пословања. Еко топлане тврде да су њихови трошкови скочили за 86%, те им је за пословање неопходно поскупљење од 52%. У Градској управи за то немају слуха. Ни пред одборницима се то питање није нашло, тако нису дали сагласност за нову цијену гријања, нити су обезбијеђене тражене субвенције. Изостанак реакције града Бањалука, како кажу у Еко топланама, нанио је озбиљну материјалну штету том предузећу због чега ће ова прича добити судски епилог. Из града им се откад је усаглашено да је потребно повећати цијене, нико није обратио.
"Тренутно нико, ево до данас. Зато смо ми и упутили апел и граду и Скупштини. На крају смо и медијима послали саопштење. Ми смо 24 сата на располагању да се сједне и пронађе рјешење. Ми за сад немамо никакву реакцију града да добијемо та гранд средства или повећање цијене, валута прилази крају", казао је директор Еко топлана Бањалука Драгиша Зечевић.
Поред тужбе, најављују се и рестрикције гријања. Уколико до њих дође испоручиваће се само законски минимум топлотне енергије, тј. само 20 степени целзијуса.
"Ми се тrудимо од отварања до данас да ту температуру држимо између 22 и 24 степена, зависно од термоизолације објекта. Тамо гдје је добра термика имате и преко 24/25степени. Ми тренутно више једноставно немамо тај луксуз да прегријавамо просторе, сада ћемо само свести ту температуру која је прописана да би могли омогућити продужење рада са постојећим залихама дрвета које имамо", додао је Зечевић.
Приходи Еко топлане, како кажу, износе 23 милиона марака, док трошкови прелазе 30 милиона. Управа тај проблем не може рјешавати новим задужењима за које нема покриће у будућим приходима. Упитна гријна сезона.
"Акумулирао се огроман губитак. Ова сезона тешко да се може прегурати, а да не дође до застоја", навео је Зечевић.
За грађане који немају гријање, ипак стижу добре вијести. Они који немају гријање, добиће мање рачуне.
"У улицама и насељима гдје није дошло до испоруке топлотне енергије, корисници који су се обраћали, али и они који се нису обраћали, а живе на тим локацијама ће добити бонификацију. Ми немамо никакав проблем с тим да корисници који нису добили добру услугу добију одређене попусте", истакао је директор Еко топлана Бањалука Драгиша Зечевић.
Док ријешимо проблем гријања, потом ће поново и проблеми са водом. Зато би било добро да се, прије нерадне недјеље, одборници позабаве цивилизацијским проблемима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
54 мин0
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму