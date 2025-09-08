Ево када ће бити запрашивање комараца у Бањалуци

08.09.2025
11:01
Запрашивање комараца у Бањалуци биће обављено вечерас и сутра навече на локацијама на којима је уочена њихова повећана бројност, првенствено по пријавама грађана, саопштено је из предузећа "Еко-бел".
Оперативни тимови овог предузећа ће вечерас од 20.00 до 22.00 часа извршити запрашивање у насељима Куљани, Дервиши, Лазарево један и два, Кумсале, Мотике, Дебељаци и Ада, те на простору касарне "Козара" и у Ложионичкој улици.
Акција сузбијања одраслих јединки комараца сутра ће бити обављена у насељима Побрђе, у дијелу Лауша, Чесми, Дракулићу, Петрићевцу, Паприковцу - дио око Универзитетског клиничког центра, те у Улици Ивана Кукуљевића и потоку Подстранац.
Из предузећа "Еко-бел" напомињу да пчелари треба да предузму потребне мјере за заштиту пчела.
У случају лоших временских прилика, грађани ће благовремено бити обавијештени о новом термину запрашивања.
