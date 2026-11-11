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Горјела кућа у Бањалуци, ватрогасци интервенисали пред поноћ

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Стеван Лулић
11.11.2026 10:03

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Пожар у Бањалуци
Фото: Фејсбук

Бањалучки ватрогасци у протекла 24 сата имали су поново пуне руке посла, а касно синоћ гасили су и пожар на кући.

Наиме, до пожара је дошло сат времена прије поноћи у Улици илије Гарашанина.

Ватра је брзо стављена под контролу.

Радни дан је за ватрогасце рано почео када су већ у пет минута до осам часова пружали техничка помоћ суграђанину у Улици Царице Милице.

Имали су и техничку интервенцију у заглављеном лифту у Улици Јанка Веселиновића.

У 23 сата интервенисали су и због поплаве у Улици Петра Карађорђевића.

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Тагови :

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Ватрогасци Бањалука

Бањалука

Ватрогасци

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