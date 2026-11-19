Аутор:АТВ редакција
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Грађани бањалучког насеља Борик окупили су се данас испред Градске управе како би изразили своје незадовољство предложеним измјенама регулационих планова за ово насеље.
Оно су носили транспаренте на којима је писало "Школа није скупа! Скупи су необразовани политичари" и "Од бетона уграђеног у "5 нових паркова" могла се направити цијела школа".
Они су држали транспаренте око градског менаџера Мирне Савић Бањац док је давала изјаву.
"Окупили смо се овдје јер сматрамо да је градска администрација на један хињски начин донијела одлуку да се на дневном реду нађе овај регулациони план. Планирано је да се дјеца стрпају у мрачно приземље стамбене зграде, умјесто у вртић како је и планирано. Слали смо и петицију од преко 300 станара. Не знам шта треба да урадимо да градска администрација схвати да смо ми против измјене регулационо плана", каже Тијана Грујић, представница станара насеља Центар–Алеја.
Подсјећамо, данас се одржава сједница Скупштине Града Бањалука на којој се налази неколико неколико регулационих планова.
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