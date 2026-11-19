Аутор:Стеван Лулић
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Краткотрајно невријеме које је захватило Бањалуку нешто прије 18 часова изазвало је бројне проблеме у више насеља у овом граду.
Како смо већ писали, стабла су падала у неким насељима, а можда најгора ситуација је у Крчмарицама гдје је саобраћај отежан на чак три локације.
Бања Лука
Опрез, проблеми у Бањалуци: Падају стабла, отежан саобраћај
Надомак самог центра Бањалуке, у Улици Анте Јакића, блокирана је саобраћајница због грана које су усљед невремена завршиле на путу.
Грађани су огорчени и наводе да је немар градских власти придонио оваквом стању.
"Господа из Градске управе већ по ко зна који пут чекају да невријеме направи природну селекцију сувих и оштећених стабала, дивни су", написао је један Бањалучанин на вибер групи у којој се размјењују информације о стању на путевима.
Невријеме је проблеме направило и другим дијеловима.
Друштво
Јако невријеме стигло у Бањалуку - ВИДЕО
Осим потопљених улица и оборених стабала, хаос су направиле и друге ствари.
Тако је на путу од Слатине према Трапистима вјетар однио контејнер на пут, због чега је неопходан опрез.
На истом путу, каже један грађанин, гране су пале на саобраћајницу на чак два мјеста.
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