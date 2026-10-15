Грејна сезона почела али без гријања

Аутор:Валерија Илић
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Старт грејне сезоне није најбоље почео за све Бањалучане. На Булевару радијатори хладни. Годинама упозоравају на проблем са испоруком топлотне енергије. Мирослав Становић каже да је због лошег гријања био приморан да пређе на гријање на струју.
"Не користим гријање топлане, користим електро гријање, а иначе док са користим гријање јавне топлане, било је јако лоше, јако лоше, поготово када су моје насеље прекопчали на другу линију, тако да је то ужас било. Мислим, јако ми је жао, прије је та топлана била далеко квалитетнија и гријала је фино, уназад толико година био сам приморан да пређем на ову врсту гријања", рекао је Мирослав Становић, насеље Булевар.
Грађани који су прикључени на градску мрежу, кажу ситуација није баш најбоља, свака зима је са стрепњом.
"Нула, ништа ме не питајте, овдје никад нема гријања".
"Па сад, почетак, не знам шта бих вам рекао, ваљда ће бити боље него прошле године, до сад је добро, али могло би бити боље",
"Па није баш за похвалу, срећа није ни вани хладно, до сада је било лоше", кажу грађани.
У овом дијелу града сваке године набавља се више дрва за огрев. Цијеви су застрајеле и потребна је реконструкција.
"Ми смо овдје навикли, гријања нема, када ће га бити, чисто сумњам, ми преко читаве године, не само за почетак, него преко читаве године имамо проблем са гријањем већ низ година да га немамо никако или је врло лоше. Ни једна марка није уложена у поправку и цијеви и саме Еко топлане ако је неки проблем, једноставно паре иду троше се на неке глупости, а за елементарне ствари функционисање града, једноставно тога нема", рекао је Драган Стојић, предсједник Савјета мјесне заједнице Булевар.
Проблем на почетку грејне сезоне доносе кварови на дистрибутивној мрежи, кажу из Еко топланама. Због тога без гријања су , дијелови улица у насељу Борик, Старчевица и Нова Варош, Студентски дом „Никола Тесла“, те Економски, Машински, Правни и Технолошки факултет. Екипе су на терену и раде на санацији. Као главни проблем истичу дотрајалост мреже, која је у власништву Града Бањалука.
"Због недовољних средстава, током овогодишњег ремонтног периода није било могуће реализовати све потребне захвате на дотрајалим дионицама мреже. Због тога и даље постоји могућност кварова, посебно на самом почетку гријне сезоне. Техничке екипе Еко топлана улажу максималне напоре како бисмо све кварове санирали у најкраћем могућем року и свим потрошачима обезбиједили неометану и квалитетну испоруку топлотне енергије, а кориснике молимо за стрпљење и разумијевање", наводе из Еко топлана.
Иако су производни капацитети за почетак грејне сезоне били спремни, стање дистрибутивне мреже поново је показало слабости система.
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