Аутор:Лана Остојић
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Пет измјена регулационих планова нашло се на усвојеном дневном реду данашње сједнице Скупштине Града Бањалука.
Те тачке предложила је градска администрација, упркос томе што је сам градоначелник недавно најавио да таквих измјена неће бити до усвајања Урбанистичког плана. То обећање, чини се, није схватио озбиљно.
"Без обзира на обећање градоначелника да се неће наћи до усвајања Урбанистичког плана су се нашли. Послије тога смо добили и допуну дневног реда још додатно 3 или 4 регулациона плана, један је стигао јутрос у пола 9. Што значи да апсолутно оно што је речено је поречено и апсолутно се нико не држи овдје ријечи, самим тим се не држе ни закона ни прописа", рекла је Дијана Јешић, одборник Народног фронта у Скупштини града Бањалука.
"Ја ћу као и до сада гласати принципијелно против вих измјена регулационих планова јер до доношења новог Урбанистичког плана са свим проблемима које те измјене регулационих планова доносе урбанизму града Бањалука почевши од самог квалитета ваздуха проблема са саобраћајем проблема са паркинг мјестима мислим да је потпуно бесмислено наставити са измјенама регулационих планова", рекао је Игор Мандић, одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бањалука.
Бања Лука
Бањалучки одборници усвојили дневни ред, међу тачкама Нацрт буџета за 2027. годину
На дневном реду нашао се и Нацрт буџета града за 2027. годину, планиран у износу од 321 милион КМ. Бањалучки одборници поручују да се овогодишњи буџет не разликује много од прошлогодишњег, иако је прилично увећан.
"За нас неприхватљиво да расправа о нацрту буџета или ребалансу траје 3 или 7 дана. Ми желимо да то траје много више, минимално 15 дана, како би се упознале све мјесне заједнице, како би могли да чујемо грађане шта мисле о томе, да грађани одреде који су то приоритети. Како би имали времена да обиђемо јавне установе и остала предузећа која се налазе у поприличним финансијским проблемима и како би направили један надам се добар буџет", рекао је Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Да подсјетимо, Еко топлане су најавиле да ће поднијети тужбу Граду Бањалуци. Ипак, теме гријања и загађеног ваздуха нису се нашле на дневном реду 11. редовне сједнице. За њих су резервисани други, трећи и четврти децембар, када би требало да се одрже ванредне сједнице. Поред ових, теме расправе биће и водоснабдијевање и јавни превоз.
"Треба да се размишља о стварима које град треба да уради по питању Еко топлана. Ми смо 49% власници свега тога, ми би вољели да смо 50%. То је урађено некад у временима СНСД-а, приватизована је та прича - то је била одлука и Скупштине града, већине одборника у том тренутку. Као град ћемо предложити све једну одлуку и све један документ и информацију према одборницима да они о томе одлуче", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Шта предсједник Скупштине града о свему овоме данас мисли не знамо, јер је сматрао да нема потребе да даје изјаву у вези са данашњом сједницом. На њој се нашла 41 тачка дневног реда. Сједница још није завршена. Можда зато што су дневни ред усвајали пет сати, а можда зато што, иако је законски регулисано да се мора одржавати бар једном у два, Скупштина редовну сједницу није одржала више од четири мјесеца.
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